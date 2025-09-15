MARTINO D’ONOFRIO: “AI NOSTRI STUDENTI L’AUGURIO DI COLTIVARE CURIOSITA’ E PASSIONE”

Questa mattina ho partecipato, in qualità di consigliere provinciale delegato all’Istruzione, all’apertura ufficiale del nuovo anno scolastico, condividendo con la comunità educativa un momento che non è solo simbolico, ma carico di responsabilità e speranza.”
Lo scrive il Consigliere Provinciale Martino D’Onofrio, con delega all’edilizia scolastica.
Ai nostri alunni l’augurio di coltivare curiosità e passione, agli insegnanti il ringraziamento per la dedizione e la professionalità, alle famiglie la vicinanza per il sostegno prezioso che offrono.
La scuola è il cuore delle comunità: da qui nasce il futuro del nostro territorio.