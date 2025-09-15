MARTINO D’ONOFRIO: “AI NOSTRI STUDENTI L’AUGURIO DI COLTIVARE CURIOSITA’ E PASSIONE”

“Ogni anno l’avvio della scuola rappresenta una nuova partenza, un viaggio che unisce studenti, docenti e famiglie nello stesso orizzonte di crescita.
Questa mattina ho partecipato, in qualità di consigliere provinciale delegato all’Istruzione, all’apertura ufficiale del nuovo anno scolastico, condividendo con la comunità educativa un momento che non è solo simbolico, ma carico di responsabilità e speranza.”
Lo scrive il Consigliere Provinciale Martino D’Onofrio, con delega all’edilizia scolastica. 

Ai nostri alunni l’augurio di coltivare curiosità e passione, agli insegnanti il ringraziamento per la dedizione e la professionalità, alle famiglie la vicinanza per il sostegno prezioso che offrono.
La scuola è il cuore delle comunità: da qui nasce il futuro del nostro territorio.

