MARTINO D’ONOFRIO: “AI NOSTRI STUDENTI L’AUGURIO DI COLTIVARE CURIOSITA’ E PASSIONE”

Questa mattina ho partecipato, in qualità di consigliere provinciale delegato all’Istruzione, all’apertura ufficiale del nuovo anno scolastico, condividendo con la comunità educativa un momento che non è solo simbolico, ma carico di responsabilità e speranza.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale Martino D’Onofrio, con delega all’edilizia scolastica.