LA FUTURA GIUNTA DEL PRESIDENTE FICO: SIBILIO, PROVENZA E SIBILIA I PRIMI NOMI

C’è chi guarda oltre: al dopo elezioni Regionali quando, in caso di vittoria, Roberto Fico dovrà comporre la futura giunta Regionale della Campania. I primi nomi per la squadra di governo arrivano, proprio, dall’interno del Movimento 5 Stelle della Campania. Molto alta la possibilità che il docente universitario Maurizio Sibilio venga coinvolto nella futura giunta Regionale del Presidente Roberto Fico: per Sibilio si parla, con insistenza, del ruolo di assessore alla ricerca. Nelle ultime ore, invece, il nome dell’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Nicola Provenza viene affiancato al nome della sanità: non è escluso che lo stesso Provenza possa fare parte della lista che il Movimento 5 Stelle presenterà, in Provincia di Salerno, in occasione delle prossime elezioni Regionali. Dalla Provincia di Avellino, invece, arriva il nome di Carlo Sibilia, già sottosegretario agli Interni nei governi di Giuseppe Conte, per il quale si immagina il ruolo di assessore alla sicurezza.
