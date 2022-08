A NAPOLI ENRICO LETTA PUNTA SUL NOME DEL SEGRETARIO DEM MARCO SARRACINO

Tra i 5 nomi di giovani che il Segretario del Partito Democratico intende candidare, in posti utili, in tutta Italia c’è anche quello del Segretario Cittadino di Napoli del Pd Marco Sarracino. Per quest’ultimo Letta ha chiesto un posto blindato – che significa un ruolo da capolista all’interno della lista per il Proporzionale – mandando in frantumi i progetti di chi quella candidatura l’aveva immaginata per qualcun altro. Il braccio di ferro con i territori – leggi pure con De Luca – è appena iniziato ma sarà anche molto breve, considerati i tempi stretti che ci sono per la definizione delle liste ed il deposito delle stesse che inizierà nella giornata di domenica 21 Agosto per concludersi alle 20:00 di lunedi’ 22 Agosto.

