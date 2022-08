SALERNO. UNINOMINALE CAMERA: C’E’ IL CANDIDATO CENTRISTA, E’ GAETANO QUAGLIARIELLO

Alla fine il Collegio Uninominale della Camera dei Deputati di Salerno sarà assegnato ad un candidato dell’area centrista: si tratta del Senatore Gaetano Quagliariello, figura molto legata per ragioni familiari al Comune di Salerno, oggi molto vicino al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Quagliariello, che era stato proposto come candidato per il Collegio del Senato Maggioritario, sarà, con ogni probabilità, il nome del centro destra per tutto il Collegio di Salerno che, insieme al Comune capoluogo, comprende anche Cava de’ Tirreni, la Valle dell’Irno, Battipaglia e tutta la zone dei Picentini.

