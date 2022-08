PELLEZZANO. IL SINDACO MORRA: “FERRAGOSTO, PENSIAMO ANCHE AL SETTEMBRE DIFFICILE CHE CI ATTENDE”

“Il Ferragosto rappresenta, da sempre, uno spartiacque tra il momento del relax assoluto e quello del ritorno alla vita normale: per due anni, abbiamo vissuto questa giornata tra mascherine e restrizioni; quest’anno con il Covid che fa meno paura lo stiamo vivendo con la preoccupazione di un settembre che segnerà quella che gli esperti definiscono la peggiore crisi economica degli ultimi anni. C’è sempre qualcosa che ci rende meno sereni, al di là di quelle che sono le preoccupazioni personali o familiari di ciascuno di noi.”

Lo scrive Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano.

E’ vero, non ci aspetta un periodo facile ma piangersi addosso serve a poco. Il mio non è un augurio ma un auspicio: che l’Italia tutta possa ritrovare, nelle prossime settimana, l’unità di intenti che il nostro Paese ha scoperto in ogni momento difficile e delicato della sua storia. Unità che vuole dire anche solidarietà, concreta e non solo dichiarata, con lo Stato che deve far sentire la sua presenza a tutti i cittadini in difficoltà, in maniera forte e tangibile. Non voglio essere pessimista, per mia natura non lo sono mai stato: ma era necessario, anche per un Sindaco, dire la verità su quello che ci aspetta. Intanto, con la serenità e con la gioia che ognuno di voi si merita, godiamoci in famiglia, a casa, in vacanza, al ristorante, dovunque, questa giornata del 15 Agosto. Facciamolo con responsabilità ma anche con la spensieratezza che una giornata come quella di oggi merita.