LA DIREZIONE NAZIONALE DEL PD DECIDE SULLE CANDIDATURE: TUTTO RINVIATO ALLE 20

Ferragosto di lavoro per Enrico Letta e per tutti i rappresentanti della Direzione Nazionale del Partito Democratico che, per la giornata di oggi, aveva annunciato la presentazione ufficiale delle liste e dei candidati del Pd per le prossime elezioni politiche del 25 Settembre. L’orario della direzione è stato spostato diverse volte ed ora sembra fissato per le 20:00: è probabile che nella tarda serata si conosceranno i nomi dei candidati e delle candidate del Partito Democratico in tutta Italia, anche in Campania dove c’è molta attesa per le decisioni che verranno assunte a Roma rispetto alle richieste giunte dai territori.

