IL DESTINO DI LUIGI DI MAIO, ENZO MARAIO E ROBERTO SPERANZA APPESO ALLE DECISIONI DI LETTA

Dal leader di Impegno Civico Luigi Di Maio al Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio per finire all’attuale Ministro della Salute Roberto Speranza: tutti i paracadutati, tutti i nomi che il Partito Democratico ha deciso di inserire nelle proprie liste, garantendo loro un ruolo da capolista per riportarli (o portarli, come nel caso di Maraio) in Parlamento. Adesso, proprio in queste ore, tutto dipenderà dalle decisioni della Direzione Nazionale ma anche dalla reazione dei territori nei quali i nomi dei capi degli altri partiti verranno candidati in vista delle Politiche del prossimo 25 Settembre. Nelle prossime ore tutto dovrebbe essere piu’ chiaro, almeno si spera.

