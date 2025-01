A NAPOLI LA RIUNIONE DELLA SEGRETARIA REGIONALE DI FORZA ITALIA: AL VIA LA CAMPAGNA PER LE REGIONALI 2025

Il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, per la riunione di domani, sabato 1 Febbraio, a Napoli, della Segreteria Regionale del partito, ha voluto indicare come oggetto principale dell’incontro le Elezioni Regionali del 2025 in Campania. In attesa di conoscere il nome del candidato alla Presidenza, Forza Italia, in Campania, prova a giocare di anticipo, mettendo in campo, mesi prima dell’appuntamento con le Regionali di inizio Novembre 2025, i nomi delle candidate e dei candidati che comporranno le liste del partito degli azzurri nelle diverse province della Campania.

E, d’altronde, non è un segreto che lo stesso Martusciello stia lavorando, da tempo, a formare le liste di Forza Italia, per garantire ai candidati tutto il tempo necessario per una campagna elettorale che per il partito degli azzurri sarà una prova di conferma dell’ottimo dato ottenuto alle ultime elezioni Europee del 2024.