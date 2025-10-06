A PAESTUM DAL 17 AL 19 OTTOBRE LA SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA DI AZIONE

Sarà la Regione Campania, in modo particolare la Provincia di Salerno, ad ospitare dal 17 al 19 Ottobre la edizione 2025 della Scuola di Formazione Politica di Azione, il partito guidato da Carlo Calenda. La kermesse, alla quale prenderanno parte i vertici nazionali e regionali del partito, si svolgerà a Paestum dove saranno diversi i temi affrontati, a cominciare anche dalla prossima legge di bilancio.

Grande la soddisfazione del parlamentare salernitano di Azione Antonio D’Alessio che ha ottenuto l’organizzazione dell’evento che, negli ultimi anni, si era sempre svolto nelle Regioni del Nord Italia.