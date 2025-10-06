ALBERICO GAMBINO (ECR): “AEROSPAZIO, SETTORE STRATEGICO PER SICUREZZA”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
Alla Camera dei Deputati si è tenuto il convegno “Innovazione e Aerospazio per la Competitività di Italia ed Europa”, un appuntamento che ha riunito istituzioni, esperti e rappresentanti del settore per discutere delle sfide e delle prospettive future in ambito tecnologico e strategico.
Lo scrive l’eurodeputato del Gruppo Ecr Alberico Gambino. 

Nel mio intervento ho richiamato il ruolo strategico del settore aerospaziale per la sicurezza, la difesa e l’innovazione tecnologica europea, sottolineando la necessità di rafforzare la cooperazione tra Stati membri e di sostenere le eccellenze italiane.
L’aerospazio rappresenta un comparto decisivo per la competitività del nostro Paese e dell’Europa, ed è fondamentale continuare a investire in ricerca, sinergie istituzionali e sviluppo industriale.

Related Posts

Ottobre 4, 2025

GLI AUGURI DI ROBERTO FICO AL NEO SEGRETARIO PD DE LUCA ED A TERESA ARMATO

Ottobre 4, 2025

NASCE A SALERNO L’ASSOCIAZIONE CAMPANI GIOVANI – 10 E LODE

Ottobre 4, 2025

NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “CON CIRIELLI UN PRESIDENTE VERO PER LA REGIONE CAMPANIA”