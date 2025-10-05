CENTRO DESTRA, E’ IL GIORNO DELLA VERITA’: ATTESA PER L’OK SUL NOME DI CIRIELLI

E’ il giorno della verità per il Centro Destra in Campania. E non potrebbe essere diversamente, considerato che mancano 19 giorni al termine per il deposito delle liste e meno di 50 all’appuntamento con il voto per le Regionali del 23 e 24 Novembre. Scusate il ritardo, qualcuno potrebbe dire, ma da oggi inizia la campagna elettorale vera e propria per la Campania. Il nome sul quale si attende l’ok ufficiale piu’ che definitivo è quello di Edmondo Cirielli, l’attuale Vice Ministro degli Esteri, pronto ad affrontare con almeno 5 liste – a quanto si apprende – la sfida contro Roberto Fico. Cirielli e Fico: dall’Ufficio di Presidente della Camera dei Deputati, dal 2018 al 2022, alla campagna elettorale per le Regionali in Campania. 50 giorni di confronto, seppure a distanza, con i cittadini della Campania che, dopo 15 anni, si trovano con nomi completamente diversi, considerato che nelle ultime tre sfide per le Regionali ci sono stati, sempre, Vincenzo De Luca e Stefano Caldoro.

