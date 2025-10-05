LISTA PD. PICARONE, FIORE, CONTE E GUZZO IN CORSA. MATERA FLIRTA CON IL PSI

La lista del Partito Democratico per le prossime regionali del 23 e 24 Novembre, in Provincia di Salerno, è pronta. O quasi, perchè nella prossima settimana il neo Segretario Regionale del Pd Piero De Luca dovrà chiudere, in maniera definitiva, tutte le candidature, perchè è proprio nel Salernitano e sul simbolo del Pd che sarà chiamato a dare la prima prova di forza. Della lista fanno, sicuramente, parte il Consigliere Regionale in carica Franco Picarone, il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, l’ex parlamentare Federico Conte e l’ex Consigliere Regionale Nello Fiore. Nelle ultime ore, pero’, è sorto qualche dubbio sul nome di Corrado Matera, Consigliere Regionale in carica, che starebbe valutando la possibilità di una candidatura con lista PSI-Avanti, alla quale sta lavorando il Segretario Nazionale Enzo Maraio.

