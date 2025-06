A ROMA LA STRETTA DI MANO SCHLEIN-DE LUCA MA SILENZIO SU TERZO MANDATO

Alla fine, davanti a telecamere e macchine fotografiche, la tanto attesa stretta di mano tra il Segretario Nazionale del Pd Elly Schlein ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è arrivata: a Roma, a margine della manifestazione di piazza per Gaza, organizzata da Pd, Movimento 5 Stelle ed Alleanza Verdi Sinistra. Una foto, alla quale, almeno per il momento, non sono seguite dichiarazioni sul futuro del Terzo Mandato e sulla possibilità che Schlein e De Luca possano trovare una ‘intesa in vista delle prossime elezioni Regionali in Campania.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, seduto nell’area giornalisti nel retropalco della manifestazione per Gaza a Roma, in piazza San Giovanni, ha scherzato con i giornalisti che gli chiedevano del terzo mandato: “Buona domenica e buon riposo, Dio vi benedica. Siamo qui davanti a una basilica carica di storia e di valori di sacralità. Mantenetevi su questa linea”. Il governatore campano ha anche trovato un momento per scambiare alcune battute con l’ex segretario Pier Luigi Bersani: “Ma la vuoi finire, riposati”, dice in dialetto napoletano De Luca, prima di lasciarsi andare a dei ricordi condivisi.