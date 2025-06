“Un fiume di persone in Piazza per Gaza. Tutti uniti per chiedere un immediato cessate il fuoco, per invocare pace, rispetto dell’umanità e del diritto internazionale. Basta crimini. Basta complicità”. Lo scrive Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in Commissione politiche europee, in un post sulla manifestazione che si sta svolgendo a Roma.

