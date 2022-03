A SAN CIPRIANO IN CLASSE SI INSEGNA ANCHE LA STORIA LOCALE: IL PROGETTO

Partito anche quest’anno, dopo il successo e la partecipazione negli anni precedenti, il “Progetto Polibio. A Scuola con la Storia. Percorsi di Storia Locale”, con il referente del Sindaco per le manifestazioni culturali, Maurizio Mele, ed il Responsabile del Servizio Cultura del Comune, Gennaro Saviello, per avvicinare alla Storia Locale i ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Antonio Genevesi” di San Cipriano Picentino: per promuovere la ricerca e lo studio della Storia Locale e diffondere la conoscenza degli aspetti monumentali, artistici ed ambientali del Territorio.

