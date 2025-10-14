A TESTA ALTA CON DE LUCA. CON LUCA CASCONE CI SONO ROSA LAMPASONA, FILOMENA ROSAMILIA E GIOSI TORTORA

Prende corpo, anche in Provincia di Salerno, la lista A TESTA CON DE LUCA, compagine civica che fa parte della coalizione di centro sinistra, a sostegno della candidatura a Presidente della Regione Campania di Roberto Fico. A guidare la lista c’è il Consigliere Regionale in carica Luca Cascone, reduce dall’importante piano di ripartizione dei fondi per la viabilità in tutto il territorio della Campania. Da Eboli arriva, invece, la candidatura della consigliera comunale e Provinciale Filomena Rosamilia. Dal Consiglio Comunale di Agropoli il nome della candidata Rosa Lampasona che ha deciso di sposare il progetto civico A TESTA CON DE LUCA. Dal Comune di Pagani c’è il nome di Giosi Tortora, sostenuta da un nutrito gruppo di civici del territorio del Comune dell’Agro.