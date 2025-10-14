LA POLEMICA. FRANCO SILVESTRO (FI): “FORTINI NELLE SCUOLE VIOLA LA PAR CONDICIO”

“L’assessore regionale alle Politiche Giovanili e all’Istruzione Lucia Fortini sta utilizzando il proprio ruolo istituzionale per fare campagna elettorale. Da giorni pubblica sui social foto, video e post che la ritraggono nelle scuole della Campania, con studenti e docenti, accompagnati dal simbolo della lista ‘A testa alta con De Luca’ e da messaggi di evidente tono propagandistico. È un comportamento inaccettabile e contrario alla legge sulla par condicio”. Lo afferma il senatore di Forza Italia e segretario provinciale del partito a Napoli, Francesco Silvestro.

“Dal momento della convocazione dei comizi elettorali – spiega Silvestro – la legge 28 del 2000 vieta ogni forma di comunicazione istituzionale che non sia strettamente impersonale e indispensabile. Invece l’assessore Fortini continua a promuovere se stessa e la propria candidatura attraverso i canali social e in eventi pubblici all’interno delle scuole, che dovrebbero restare luoghi neutrali, protetti e liberi da ogni influenza politica”.

“Presenterò una segnalazione formale al Corecom Campania perché venga verificato se questi comportamenti violino l’articolo 9 della legge sulla par condicio – annuncia Silvestro -. Le istituzioni non possono essere piegate a fini elettorali.

Chi governa deve dare l’esempio, non utilizzare gli studenti e le scuole come strumento di propaganda”.

“Le scuole – conclude Silvestro – non sono un set fotografico di campagna. Sono spazi di formazione e libertà. Forza Italia vigilerà affinché in questa competizione elettorale ci sia rispetto delle regole e parità per tutti”.

