LE ACLI SALERNO LANCIANO LA CAMPAGNA CONTRO L’ASTENSIONISMO ALLE REGIONALI IN CAMPANIA

Con il coinvolgimento delle strutture di base, dei dirigenti provinciali e della famiglia aclista con le sue associazioni specifiche abbiamo lavorato ad una campagna di sensibilizzazione al voto rivolta a tutti i cittadini, per incoraggiare la partecipazione e contrastare l’astensionismo. A tal proposito chiederemo ai candidati di “adottare” l’iniziativa nel corso della loro campagna elettorale!!!
Frutto di un sondaggio sui territori della provincia abbiamo scelto un claim che trasmette un messaggio sentito e popolare, positivo e motivante aderente al sentire comune e capace di arrivare alle persone.
Parallelamente nelle prossime settimane, parte l’iniziativa “Caffe’ Corretto…. al Bar con la Politica”, un format pensato per favorire il dialogo diretto con i candidati in un clima informale, aperto e rispettoso.
Con questo spirito, inviteremo i candidati delle diverse appartenenze a condividere con noi un “caffè corretto”: corretto dal rispetto, dall’ascolto e dalla volontà comune di costruire insieme il futuro della nostra Regione e della nostra comunità salernitana.
Grazie ad AgendaPolitica.it nostro media partner che ci accompagnerà in questo lungo cammino di ascolto e dialogo ed al Bar Moka di viale A. Gramsci che ospiterà i nostri incontri