LE ACLI SALERNO LANCIANO LA CAMPAGNA CONTRO L’ASTENSIONISMO ALLE REGIONALI IN CAMPANIA

Con il coinvolgimento delle strutture di base, dei dirigenti provinciali e della famiglia aclista con le sue associazioni specifiche abbiamo lavorato ad una campagna di sensibilizzazione al voto rivolta a tutti i cittadini, per incoraggiare la partecipazione e contrastare l’astensionismo. A tal proposito chiederemo ai candidati di “adottare” l’iniziativa nel corso della loro campagna elettorale!!!

Frutto di un sondaggio sui territori della provincia abbiamo scelto un claim che trasmette un messaggio sentito e popolare, positivo e motivante aderente al sentire comune e capace di arrivare alle persone.