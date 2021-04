ACLI SALERNO: DOMANI LA CONSEGNA DEI PC ALLA SCUOLA DI MATIERNO

Si terrà domani venerdì 16 aprile alle ore 09.30 la consegna in forma contingentata per l’emergenza pandemica, di quattro PC presso la sede “Don Peppe Diana” di Matierno afferente l’Istituto Comprensivo “Tommaso D’Aquino”.

L’iniziativa – che vedrà la partecipazione del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e dell’Assessore all’Istruzione On. Eva Avossa – è stata concordata con la dirigente scolastica, prof.ssa Maria Ida Chiumiento, all’indomani del raid vandalico nel corso del quale a fine marzo, furono rubati 4 Computers funzionali alla didattica degli alunni.

Un gesto quello patito dalla Scuola della zona collinare di Salerno, che unisce all’atto criminoso in sé deplorevole, la grande preoccupazione per il profondo degrado umano e sociale che attraversiamo in questo tempo già di per se faticoso e che avvenimenti delle ultime ore, di cui è stata vittima una struttura educativa delle ACLI, ne amplificano i sintomi.

Un furto – si legge nella nota delle ACLI provinciali – che, se da un lato mortifica un quartiere periferico ed una intera comunità già profondamente esposta a fragilità, dall’altro attenta in maniera irreparabile al futuro delle giovani generazioni.

Un gesto senza scrupoli, il cui aggravante è la sperequata valutazione tra un “beneficio” economico prodotto della refurtiva e il danno morale ed educativo causato a tutta la comunità educante in un tempo già profondamente difficile e complesso.

Conosciamo il quartiere e le difficoltà a cui sono esposte le persone che abitano le periferie, per aver collaborato con la parrocchia NS di Lourdes, che insieme alla Scuola ed altre realtà aggregative costituiscono importanti riferimenti di crescita, formazione e rilancio sociale.

Con i Servizi delle ACLI provinciali Salerno – impegnati e sensibili ad azioni di contrasto alla povertà educativa – ci siamo resi sin da subito disponibili a donare dei devices in disuso, perchè si potessero riprendere al più presto le attività didattiche.

Il nostro ringraziamento alla prof.ssa Chiumiento che ha accolto il nostro gesto, a cui si unisce quello per la Quasar Sistemi Srl che ci ha assistito nel ripristino degli asset, attraverso nuove configurazioni software ed hardware, nonché nella fase di sanificazione.

Per le Acli salernitane saranno presenti il Presidente provinciale, Daniele Manzolillo e Gianluca Mastrovito, Presidente della Rete dei Servizi