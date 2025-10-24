AD AVELLINO PER LE REGIONALI LA SFIDA TRA GLI EX SINDACI FESTA (CIRIELLI PRESIDENTE) E NARGI (FORZA ITALIA)

Torneranno a sfidarsi alle elezioni regionali gli ultimi due ex sindaci di Avellino, Gianluca Festa e Laura Nargi. Insieme avevano conquistato il comune di Avellino nel 2020 e quattro anni dopo, a causa delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto Festa, gli subentrò Nargi. Una esperienza da sindaco, la sua, molto breve: in seguito alla rottura con Festa, il 17 luglio scorso il consiglio comunale di Avellino venne sciolto e oggi è amministrato da un commissario straordinario.

Nonostante siano ai ferri corti, entrambi sosterranno lo stesso candidato presidente della coalizione di centrodestra, Edmondo Cirielli: Festa nella lista “Moderati e Riformisti” e Nargi, capolista nel listino irpino di Forza Italia. In campo anche il candidato sindaco del Pd, Antonio Gengaro, sconfitto da Laura Nargi al ballottaggio del 2024. Dopo aver annunciato il suo ritiro, Gengaro è tornato sulla decisione dopo che la segreteria regionale aveva riequilibrato la lista dei candidati della provincia di Avellino. Nella lista di Roberto Fico, sono invece candidati l’ex parlamentare del Pd, Luigi Famiglietti, e l’ex segretario della Cgil irpina, Franco Fiordellisi. La lista “A testa Alta” del governatore uscente, Vincenzo De Luca, in Irpinia schiera come capolista Lucia Fortini, assessore regionale in carica. Confermate le candidature dei quattro consiglieri regionali irpini uscenti: Maurizio Petracca (Pd), Vincenzo Ciampi (M5s), Enzo Alaia (Italia Viva) e Livio Petitto (Forza Italia).

