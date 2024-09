AD OTTOBRE LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE IN AULA: SBARRAMENTO AL 5% E METODO PROPORZIONALE

Ad ottobre il testo della nuova Legge Elettorale per la Campania arriverà in Commissione Statuto per una prima valutazione, preliminare al suo approdo in aula per la discussione, l’approvazione e l’entrata in vigore a partire dall’autunno del prossimo anno, quando gli elettori campani saranno chiamati a scegliere il nuovo Presidente della Regione ed il nuovo Consiglio Regionale. Il testo, a quanto si apprende, conterrà due elementi innovativi rispetto al passato: il primo riguarda l’introduzione della soglia di sbarramento che verrà proposta, salvo modifiche in Commissione, al 5%; la seconda novità, invece, interessa l’attribuzione dei seggi che avverrà solo ed esclusivamente con il metodo Dont, senza considerare i migliori resti conseguiti da ciascuna lista. Due decisioni che fanno, già, storcere il naso a molti piccoli partiti e movimenti presenti in Consiglio Regionale: tanto lo sbarramento al 5% quanto l’attribuzione con il metodo Dont dei seggi sono fattori che avvantaggiano i grandi partiti.

