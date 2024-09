ALL’OSPEDALE DI BATTIPAGLIA LA TAC SI FA IN UN TIR: IL CASO FINISCE IN PARLAMENTO

“È inconcepibile che l’Asl di Salerno abbia collocato una Tac mobile su un tir parcheggiato in un viale accanto all’ospedale di Battaglia, con gravi disagi – sia per il personale sanitario che per coloro i quali hanno necessità di effettuare questo importante esame diagnostico – dovuti alla mancanza di spazi adeguati. Non c’è mai fine al peggio! Evidentemente la sanità in Campania non è in grado di assicurare assistenza sanitaria di qualità ai propri cittadini. Un disastro che ha un unico responsabile ed è De Luca. Presenterò con grande urgenza un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, affinché si faccia immediata chiarezza su questa paradossale vicenda. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania, e parlamentare del collegio salernitano.

