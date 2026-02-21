AEROPORTO DI SALERNO, CASCONE (A TESTA ALTA) CONTRO IL CENTRO DESTRA: “SOLO PROPAGANDA”

È polemica sull’annuncio dei nuovi collegamenti in partenza da maggio dall’aeroporto di Salerno. Nel mirino del consigliere regionale Luca Cascone (A Testa Alta) finiscono i sottosegretari al Mit Antonio Iannone e Tullio Ferrante, accusati di aver rivendicato risultati non propri.

“Da anni si lavora per ottenere questi risultati, mentre i sottosegretari di questo Governo scrivono post – attacca Cascone –. Si leggono dichiarazioni vuote per comunicare una non ben definita attività e addirittura di aver inciso sui nuovi accordi per le tratte, come se due anni fa all’apertura dello scalo la Regione avesse fatto un comunicato per dire: abbiamo avviato il nuovo collegamento con Barcellona o con Cagliari”.

Secondo il consigliere regionale, si tratterebbe di una “operazione di facciata”: “Si comunica di essere protagonisti di un risultato solo per aver convocato una riunione, peraltro senza invitare alcun rappresentante regionale”.