PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “SICUREZZA STRADALE, CONTINUEREMO A FARE LA NOSTRA PARTE”

“Ho partecipato ad Agropoli, presso il prestigioso Liceo Alfonso Gatto ad un momento di confronto autentico e necessario sul tema della sicurezza stradale, nell’ambito del progetto promosso in collaborazione con la Provincia di Salerno.
Parlare di sicurezza stradale significa parlare di responsabilità, di scelte, di consapevolezza.
Ma soprattutto significa parlare di vita.”
Lo scrive il Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo. 

Davanti a tanti studenti attenti e partecipi, abbiamo ribadito un concetto semplice ma fondamentale: le infrastrutture sono importanti, la manutenzione è fondamentale, i controlli sono necessari… ma la vera sicurezza nasce dalla cultura.
Nasce da un “no” detto al momento giusto.
Nasce dalla capacità di non cedere alla superficialità.
Nasce dal rispetto delle regole, che non limitano la libertà ma la proteggono.
Particolarmente toccante è stato un cortometraggio realizzato dagli stessi ragazzi ed encomiabile il progetto complessivo, che ha previsto anche la testimonianza di chi ha vissuto sulla propria pelle il dolore della strada: parole che non restano teoria, ma diventano coscienza collettiva.
La Provincia continuerà a fare la sua parte sul piano strutturale e programmatico.
Ma il cambiamento vero passa dalle nuove generazioni.
Perché la “giusta strada” non è soltanto quella che percorriamo con un veicolo.
È quella che scegliamo ogni giorno.

