COMUNE DI CAPACCIO. LA NOTA DEI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE: “GRAVISSIME INTERFERENZE SUL PUC”

La nota dei consiglieri comunali di Capaccio Paestum: Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Angelo Quaglia, Gianmarco Scairati ed Eustachio Voza: “Dichiarazioni istituzionalmente inaccettabili dell’amministratore della Paistom sul PUC e sugli equilibri consiliari. Chiediamo scuse pubbliche, revoca immediata dell’incarico e ci riserviamo di tutelare la nostra immagine nelle sedi opportune. Il silenzio del Sindaco sarebbe complicità”.

“Quanto dichiarato dal Sig. Luciano Farro nel corso della trasmissione ‘Cortina di Farro’ su Stile TV rappresenta un fatto di una gravità politica e istituzionale senza precedenti per la nostra città. Non siamo di fronte a un’opinione personale. Siamo di fronte all’amministratore di un’azienda speciale del Comune che interviene pubblicamente su uno degli atti più delicati e strategici per il futuro del territorio: il Piano Urbanistico Comunale. Parliamo dello strumento che determinerà assetti urbanistici, sviluppo economico, interessi pubblici e privati, prospettive delle imprese e delle famiglie per i prossimi decenni. Le affermazioni rese in trasmissione, con toni enfatici e con una narrazione da “Risorgimento”, configurano una vera e propria pressione politica su un procedimento amministrativo che deve restare blindato da ogni interferenza esterna. È gravissimo che un amministratore di un ente strumentale del Comune si pronunci pubblicamente sugli indirizzi del PUC, sulle scelte politiche del Sindaco, sugli equilibri di maggioranza e sulle dinamiche interne al Consiglio comunale. Un amministratore pubblico non può trasformarsi in sponsor mediatico di un progetto urbanistico. Non può legittimare o delegittimare posizioni consiliari attraverso una trasmissione televisiva. Non può evocare scenari rivoluzionari su uno strumento urbanistico che deve essere discusso esclusivamente nelle sedi istituzionali, con trasparenza, rigore tecnico e rispetto dei ruoli. Il Piano Urbanistico Comunale non è terreno di propaganda. È materia delicatissima, su cui negli ultimi vent’anni si sono consumate crisi amministrative e divisioni profonde. Proprio per questo occorre massimo equilibrio, non dichiarazioni televisive che rischiano di alterare il clima e condizionare il confronto democratico. Siamo di fronte a una deriva istituzionale evidente: un amministratore tecnico che assume un ruolo politico attivo, che interviene sugli equilibri numerici in Consiglio, che costruisce una narrazione salvifica attorno all’azione del Sindaco e che, di fatto, si colloca dentro lo scontro politico. Questo comportamento è incompatibile con il ruolo ricoperto. Per queste ragioni pretendiamo un intervento immediato e inequivocabile da parte del Sindaco di Capaccio Paestum. Chiediamo che il primo cittadino prenda ufficialmente le distanze dalle dichiarazioni rese, che vengano presentate scuse pubbliche alla città e al Consiglio comunale per l’invasione di campo istituzionale e che si proceda senza indugio alla revoca dell’incarico di amministratore dell’Azienda Speciale Paistom. Non esistono zone grigie: o si difende la neutralità degli enti pubblici o si accetta che vengano trasformati in strumenti di propaganda politica. Il silenzio, in questa vicenda, non sarebbe prudenza ma corresponsabilità politica. A tutela della nostra onorabilità e del ruolo che rappresentiamo, ci riserviamo inoltre di adire le sedi opportune affinché vengano valutate le responsabilità derivanti da tali gravi affermazioni. Noi continueremo a difendere con determinazione la dignità delle istituzioni di Capaccio Paestum, la correttezza dei procedimenti sul PUC e il diritto dei cittadini ad avere amministratori che rispettino rigorosamente i confini tra funzione pubblica e militanza politica”. Concludono i Consiglieri comunali di Capaccio Paestum: Angelo Quaglia, Antonio Agresti, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scairati, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano ed Eustachio Voza.