A SALERNO ARRIVA IL TRENO DEL RICORDO. FRATELLI D’ITALIA: “UN MOMENTO PER NON DIMENTICARE”

“Il Treno del Ricordo rappresenta un momento di profonda riflessione collettiva su una pagina dolorosa della nostra storia nazionale, che per troppo tempo è rimasta ai margini della memoria pubblica”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri a margine della sua partecipazione alla cerimonia organizzata presso la stazione di Salerno. L’iniziativa, dedicata al ricordo delle vittime delle Foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata, si è svolta alla presenza del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Antonio Iannone, di autorità civili e militari e di numerosi studenti. “Anche a Salerno molti esuli furono accolti subito bene, senza tante diffidenze. E ricordare quel periodo significa restituire voce a chi ha vissuto sofferenze indicibili, permettendo a studenti, famiglie e cittadini di comprendere appieno le tragedie del passato. E’ nostro dovere – ha sottolineato Vietri – trasmettere alle nuove generazioni una memoria completa e condivisa, libera da strumentalizzazioni, affinchè simili drammi non si ripetano. E la partecipazione di molti studenti dimostra che c’è voglia di conoscere e comprendere. Anche perchè solo attraverso la consapevolezza storica – ha concluso Vietri – possiamo rafforzare i valori dell’unità nazionale, della libertà  e del rispetto”.

