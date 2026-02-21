BILANCIO REGIONE CAMPANIA IN GIUNTA LUNEDI’ 23 FEBBRAIO. POI L’ITER TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO

Il Bilancio della Regione Campania lunedi’ 23 Febbraio dovrebbe arrivare in Giunta per la sua approvazione. Pare che il documento di programmazione economica e finanziaria per il 2026 – che oggi tiene la Regione in esercizio provvisorio – sarà approvato a Palazzo Santa Lucia, prima di iniziare il suo iter tra la Commissione Bilancio ed, infine, il Consiglio Regionale per la sua approvazione definitiva.

Se il bilancio, alla fine, dovesse essere approvato in Giunta lunedì 23 febbraio, già in settimana passerebbe al vaglio della Commissione Bilancio che, prima della discussione all’interno, dovrà procedere con alcune audizioni come per le sigle sindacali e datoriali.

