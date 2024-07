AEROPORTO DI SALERNO. FRANCESCO MORRA: “AL VIA I VOLI, E’ SOLO UN PUNTO DI PARTENZA”

“Non è un punto di arrivo ma solo un a partenza: con l’entrata in funzione a pieno regime dell’Aeroporto Costa d’Amalfi si concretizza, per tutta la nostra Provincia, una importante opportunità di crescita economica.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale di Salerno Francesco Morra.

Con orgoglio e con emozione, questa mattina, in qualità di Consigliere Provinciale delegato ai Trasporti, ho partecipato alla cerimonia organizzata dalla Gesac. la società di gestione che si occuperà del funzionamento dello scalo. Le istituzioni locali, dalla Regione Campania alla Provincia di Salerno, passando per i Comuni del territorio, hanno messo in campo tutte le risorse necessarie per consentire l’entrata in funzione dell’aeroporto.