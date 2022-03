Archiviata la discussione per l’eventuale ricorso alle Primarie per la indicazione del candidato sindaco per il Comune di Agropoli, entra nel vivo la campagna elettorale dei singoli aspiranti alla carica di primo cittadino. E da Emidio Cianciola, ospite di Agenda Politica, arriva un messaggio molto chiaro.

Share on: WhatsApp