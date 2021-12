AGROPOLI, NOCERA INFERIORE E MERCATO SAN SEVERINO: SI APRE L’ANNO ELETTORALE

Ci sono tre comunità della Provincia di Salerno che, con il 1 Gennaio 2022, entrano ufficialmente nell’anno delle elezioni comunali: dal cuore del Cilento con Agropoli, dalla Valle dell’Irno con Mercato San Severino e dall’Agro con Nocera Inferiore. Tre comuni particolarmente rappresentativi dei rispettivi territori, con storie politiche ed amministrative del tutto diverse: a Nocera Inferiore il sindaco Manlio Torquato, giunto al secondo mandato, non potrà partecipare alla prossima tornata elettorale se non da candidato al consiglio comunale, ad Agropoli e Mercato San Severino sia Adamo Coppola che Antonio Somma sono alla conclusione del primo quinquennio di amministrazione e, quindi, non avranno alcuna difficoltà a ripresentarsi all’elettorato.

