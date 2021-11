AGROPOLI. VERSO UN CHIARIMENTO TRA ALFIERI E COPPOLA PRIMA DEL 18 DICEMBRE

Ci sarà, dopo tempo, un chiarimento ed un faccia a faccia tra Franco Alfieri ed il Sindaco di Agropoli Adamo Coppola ? Che i rapporti tra i due, negli ultimi mesi, siano diventati freddi è risaputo, che Coppola voglia ricucire il legame politico prima delle elezioni comunali del prossimo anno è altrettanto risaputo, che tutto possa accadere a breve è molto possibile. Ed esiste anche una scadenza naturale: quella del prossimo 18 Dicembre quando ci saranno le elezioni provinciali e quando Franco Alfieri spingerà tutti gli amministratori del Cilento a votare per l’attuale consigliere provinciale Luca Cerretani. Coppola sa benissimo che Alfieri punta su Cerretani per un risultato importante ed è per questo che potrebbe chiedere un incontro prima del voto per le prossime elezioni provinciali. A quel punto potrebbe iniziare, ufficialmente, la campagna elettorale per le Comunali 2022 di Agropoli.

