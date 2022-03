AL VIA IL CONGRESSO REGIONALE IN CAMPANIA DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

Domenica 06 marzo 2022, presso Spazio Donna in via Gaetano Quagliariello n. 29 a Salerno, a partire dalle ore 10.00, si terrà l’XI Congresso Regionale del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea.

Tanti i temi da trattare dal conflitto Russo-Ucraino alla crisi energetica, la crisi economica e la conseguente inflazione. La crisi ambientale e sanitaria.

A presiedere i lavori il Segretario Nazionale Maurizio Acerbo, saranno, inoltre, presenti sindacati, partiti, ed associazioni insieme alle Parlamentari Doriana Sarli (gruppo ManifestA_Rifondazione Comunista/Pap camera dei deputati) e Paola Nugnes (gruppo Misto Senato).

Bisogna costruire l’opposizione politica e sociale, per l’alternativa di società.

Siamo contro la guerra senza sé e senza ma. Perché l’Italia ripudia la guerra come è scritto nella Costituzione, perché la guerra è strumento di esercizio delle politiche nazionaliste e imperialiste e perché sono i civili ed i più poveri a pagarne i costi e ciò che ne consegue.

Durante il Congresso sarà eletto il Comitato politico regionale a cui spetterà la direzione politica per finalizzare e costruire un polo politico alternativo capace di battersi per una proposta radicalmente alternativa basata sulla attuazione della Costituzione italiana nata dalla Resistenza antifascista e per dare maggiore forza alla battaglia politica contro la giunta De Luca, che incoraggia le logiche affaristiche e produce atti amministrativi sbagliati e regressivi sul piano sociale e ambientale.

