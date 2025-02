AL VIA IN PROVINCIA LE TRATTATIVE PER LA DATA DELLE ELEZIONI PER IL PRESIDENTE

Prima una riunione dei capigruppo a Palazzo Sant’Agostino, poi la convocazione del prossimo Consiglio Provinciale per la surroga del consigliere Aniello Gioiella (Fratelli d’Italia) con Modesto Del Mastro, infine la scelta della data per le elezioni Provinciali per il Presidente, che spetta al Vice Giovanni Guzzo che dovrà fissare il giorno con un proprio decreto. Nei primi giorni della prossima settimana, in Provincia, sarà un susseguirsi di riunioni perchè devono, comunque, decorrere almeno 40 giorni tra il decreto di fissazione delle elezioni ed il giorno per il voto. Nel mezzo, oltre che le trattative politiche, ci sono anche alcuni adempimenti burocratici come la raccolta delle firme e la presentazione della candidatura. Per presentare, in maniera legittima, la candidatura alla carica di Presidente della Provincia servono almeno il 15% delle firme degli elettori: qualcosa come 300 sottoscrizioni.

Share on: WhatsApp