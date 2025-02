TUTTI IN ATTESA DEL MESSAGGIO DI MISIANI PER IL VERTICE DI CENTRO SINISTRA

Dopo la prima riunione, convocata e poi annullata, al momento non si hanno piu’ notizie dell’incontro, in Campania, tra i vertici regionali dei partiti di Centro Sinistra. Spetta al Commissario Regionale del Pd in Campania Antonio Misiani inviare il famoso messaggino per invitare i rappresentanti di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, Azione e Partito Socialista al nuovo incontro per discutere delle Regionali 2025.

Una riunione che dovrebbe, almeno nelle intenzioni di Misiani, compiere i primi passi verso la scelta del nome del candidato Presidente diverso da De Luca: il tutto in attesa della decisione della Corte Costituzionale che, il prossimo 9 Aprile, terrà l’udienza pubblica sul ricorso presentato dal Governo contro la legge Regionale sul terzo mandato per l’attuale Presidente della Regione Campania.