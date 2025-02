AVS CHIEDE IL CONTO AL GOVERNO: OGGI INCONTRO AL CENTRO SOCIALE DI SALERNO

Ci sarà, tra gli altri, anche il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari all’incontro, organizzato per oggi, lunedi’ 24 Febbraio, all’interno del Centro Sociale di Salerno dove, a partire dalle 18:30, si parlerà delle politiche economiche e sociali del Governo Meloni e degli effetti negativi che le stesse stanno producendo sugli italiani.

“Questo Governo è contro i lavoratori. Ci sono le prove!” Lo scrive il deputato di AVS Franco Mari. ” Per questo abbiamo organizzato un incontro pubblico in cui smentiremo una per una le affermazioni della destra circa l’andamento dell’economia e i risultati raggiunti in materia di occupazione. Abbiamo il dovere di denunciare il fallimento delle politiche governative, soprattutto in materia di occupazione, redditi e sicurezza dei lavoratori. Descriveremo purtroppo una realtà molto lontana da come viene raccontata: non la Patria della Meloni, ma un Paese in difficoltà, dove aumenta la precarietà, le retribuzioni continuano a perdere potere d’acquisto e le proposte delle opposizioni, a partire dal salario minimo e dalla riduzione dell’orario di lavoro, vengono respinte senza motivazione. Anche l’ultima legge di Bilancio ha ridotto gli stipendi anziché aumentarli, mentre viene aumentata di fatto l’età per andare in pensione. E tutte le misure in cantiere contengono peggioramenti per la vita di chi vive del proprio lavoro. Ne parliamo lunedì prossimo, 24 febbraio, alle ore 18:30 al Centro Sociale di Pastena.”