SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “DALL’1 AL 4 MARZO IL NOSTRO CARNEVALE”

“Grazie all’ impegno dell’ ASSOCIAZIONE CARNEVALE SAN VALENTINESE, Presidente Salvatore Cirillo, anche quest’ anno avremo un Carnevale spettacolare con 3 carri monumentali e con gli attesissimi show di FEBBRE ITALIANA il 2 Marzo e di NOSTALGIA 90 il 4 Marzo, giorno di Carnevale.”

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Un grazie sincero va a tutti questi ragazzi che lavorano per mesi e mesi per realizzare i bellissimi e maestosi carri allegorici e per organizzare ben 4 giornate di divertimento assoluto per bambini, giovani, adulti.

L’ Amministrazione Comunale, come sempre, fa da supporto logistico ed economico a questa iniziativa, come avviene per tanti altri eventi che si realizzano nel nostro amato paese.

Valorizziamo sempre le iniziative degne di attenzione, considerazione ed attenzione.

Sosteniamo convintamente l’ Associazione che organizza egregiamente il programma che avalliamo e patrociniamo.

Ringrazio di cuore l’ Assessore agli Eventi e Spettacoli Enzo Ferrante e per la collaborazione l’ Assessore al Patrimonio e Manutenzione Raffaella Zuottolo.

Grazie per il lavoro che dovra’ essere svolto nei prossimi giorni all’ Assessore al Ciclo dei Rifiuti Pasqualina Garofalo, al Consigliere delegato alla Sicurezza Ernesto Velardo e all’ Assessore al Suap Rosanna Ruggiero, nonche’ al Comandante della Polizia Locale e tutti gli agenti, ai Carabinieri della Locale Stazione, alle Associazioni di volontariato che si occuperanno di viabilita’ e sicurezza.

Grazie, inoltre, alla nostra Azienda San Valentino Servizi ed agli operai del settore Manutenzioni diretti dall’ Arch. Onofrio Abronzo per l’ enorme lavoro che stanno svolgendo e che dovranno ancora realizzare.

Vi aspettiamo, 1-2-3-4 MARZO 2025 nella Citta’ degli Innamorati.