IMMA VIETRI (FDI): “ANZIANA ATTENDE 5 ORE AMBULANZA, E’ IL FALLIMENTO DI DE LUCA”

“E’ sconcertante che un’anziana di 81 anni, rottasi accidentalmente il femore a seguito di un incidente domestico, sia stata costretta ad aspettare ben cinque ore prima di ricevere le cure necessarie dai mezzi di soccorso. Anche questa vicenda rappresenta un esempio lampante della crisi in cui versa da tempo la sanità campana”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando quanto accaduto, come riportato dagli organi di stampa, nella frazione Filetta di San Cipriano Picentino (Salerno). “Ci troviamo di fronte ad una gestione della sanità che non tiene conto delle reali esigenze del territorio, soprattutto nelle aree interne dove le postazioni di emergenza sono spesso sguarnite o addirittura assenti. Il presidente De Luca, che detiene da dieci anni la delega alla Sanità, invece di occuparsi della sua propaganda elettorale, si assuma le proprie responsabilità adottando misure urgenti per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, a partire dal potenziamento delle postazioni di emergenza territoriali” conclude Vietri.

