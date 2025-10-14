AL VIA LA CAMPAGNA ELETTORALE DI GIUSEPPE FABBRICATORE CON LA LISTA DI FDI

In attesa del formale deposito delle liste, Giuseppe Fabbricatore, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia ed uomo di riferimento politico per il Candidato Presidente Edmondo Cirielli, è entrato già nel mood da ‘campagna elettorale’ a pieno ritmo.
L’esponente di Nocera Superiore ed attualmente candidato nella lista di FdI, ha accelerato il passo all’indomani della presentazione ufficiale alla stampa di Cirielli calendarizzando una serie di fitti incontri e confronti lungo l’intera dorsale della provincia di Salerno, a partire proprio dall’Agro dove Fabbricatore ha radici e sostenitori.

Per l’esponente di partito, da sempre vicino al vice Ministro del Governo Meloni, si tratta di una candidatura che premia un percorso politico partito da lontano e consolidato negli ultimi anni nel ruolo di coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

Un impegno concreto, il suo, che si sta traducendo in questa tornata nella stesura e struttura delle liste a sostegno di Cirielli.

