ALBERICO GAMBINO (ECR-FDI): “A BRUXELLES RICORDATI I 1.000 GIORNI DELL’INVASIONE DELL’UCRAINA”

È stato un momento di grande riflessione e solidarietà. In questi 1000 giorni, il popolo ucraino ha mostrato al mondo una straordinaria resilienza e un profondo attaccamento alla libertà, valori che sono il fondamento dell’Unione Europea.”

La nostra vicinanza all’Ucraina non è solo morale, ma concreta. Come rappresentanti dei cittadini europei, continueremo a sostenere ogni sforzo per la pace, la giustizia e il rispetto del diritto internazionale.