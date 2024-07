“Oggi, con grande emozione e orgoglio, ho l’onore di iniziare il mio mandato come vostro rappresentante al Parlamento Europeo.

Questo traguardo è il risultato del vostro supporto e della vostra fiducia, e mi impegnerò a portare la voce del sud Italia in Europa con determinazione e passione. Grazie per aver reso possibile questo momento. Insieme, costruiremo un futuro migliore per la nostra terra.”

E’ quanto scrive il neo Europarlamentare di Fratelli d’Italia Alberico Gambino.