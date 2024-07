MODERATI E RIFORMISTI: “BENE DE LUCA SU MODIFICA AUTONOMIA E STOP ALLA RICHIESTA DI REFERENDUM”

“È opportuno che i gruppi del centrodestra diano seguito unitariamente alla disponibilità del Presidente della Regione, dichiarata in aula, di ritirare la proposta di indizione del referendum votata in consiglio, in luogo di un approfondimento anche con l’opposizione su alcune garanzie per il sud da introdurre nel percorso del procedimento legislativo sull’autonomia differenziata”. Così in una nota Livio Petitto e Gennaro Salvatore, rispettivamente capogruppo e coordinatore politico di Moderati e Riformisti. “In particolare, – sottolineano Petitto e Salvatore – con una chiara esclusione dalle materie trasferite sulla possibilità di sostenere con incentivi differenziati il personale sanitario e della scuola, e del sostegno differenziato sulla previdenza integrativa e complementare”. “Sono questioni queste legate alla decisione del Governo all’atto della sottoscrizione delle singole intese. Per quanto ci riguarda, – si legge nella nota – il Governo Meloni, ed il Presidente del Consiglio in particolare, offrono tutte le garanzie del caso ma se c’è bisogno di ulteriori provvedimenti di tutela siamo disponibili a discuterne”.

