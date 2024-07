L’on. Alberico Gambino dichiara: ”Questa tragedia è l’ennesimo esempio di pessima gestione della Regione Campania e del governatore De Luca in primis. E’ fondamentale sapere che fine hanno fatto i milioni finanziati dal governo Renzi. Restiamo in attesa di una spiegazione soddisfacente da parte del governatore. Per la politica e soprattutto per la cittadinanza“.

Share on: WhatsApp