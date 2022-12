ALDO PATRICIELLO DA FORZA ITALIA VERSO AZIONE: LA SCELTA DELL’EUROPARLAMENTARE

L’europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello, eletto sia nel 2019 che nel 2014 con il simbolo del partito di Silvio Berlusconi, è sul punto di aderire ad Azione, sposando il progetto politico di Carlo Calenda e di Mara Carfagna. Nessuna decisione ufficiale, almeno per il momento, ma una serie di contatti e di colloqui che, per l’inizio del 2023, potrebbero portare Patriciello, leader di un importante gruppo del settore sanitario, ad ufficializzare la scelta, anche in vista dell’appuntamento con le Europee del 2024, scadenza alla quale l’attuale europarlamentare guarda con grande attenzione.

