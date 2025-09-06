ALFREDO D’ATTORRE (PD): “CENTRO SINISTRA UNITO, LA DESTRA ARRANCA”

“Dopo mesi e mesi di articoli giornalistici e di ironie della destra sulle divisioni del centrosinistra e sull’assenza di un’alternativa di governo, ora si scopre che il campo progressista ha individuato programmi e candidati unitari in tutte le Regioni al voto in autunno, mentre la destra arranca fra rivendicazioni partitiche, veti e ricerche di ‘equilibri nazionali’.

Le candidature del centrosinistra sono state individuate tutte nei territori, dopo confronti anche intensi e difficili. Di contro, a destra attendono il tavolo romano, che dovrà spartire i candidati fra gli appetiti nazionali dei diversi partiti.

Ora un minimo di onestà intellettuale dovrebbe indurre a mettere quantomeno in dubbio la litania sull’assenza di una potenziale alternativa di governo.

Non solo il campo progressista si unisce dappertutto su candidature credibili, ma, attorno ai temi del rilancio della sanità e dell’istruzione pubblica, del contrasto alla precarietà del lavoro e della difesa dei salari, della pace e del no all’aumento massiccio delle spese militari, il profilo dell’alternativa sta diventando sempre più riconoscibile, nei territori come a livello nazionale.” Così in una nota Alfredo D’Attorre, componente della segreteria nazionale del Pd.

