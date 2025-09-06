LA LEGA RIAPRE IL DIBATTITO SUL TERZO MANDATO PER I SINDACI SOPRA I 15MILA ABITANTI

“Scegliere, per una norma, che uno non possa più fare il sindaco o il presidente di Regione, semplicemente perché bisogna fare spazio ad altri che magari sono meno bravi, non mi sembra un modo meritocratico per migliorare la politica. Così limitiamo il diritto di voto dell’elettore”. Lo ha detto il vice ministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi L’argomento “terzo mandato” è di attualità in questi giorni a Imperia, in cui si parla della possibilità che l’attuale primo cittadino, Claudio Scajola, attualmente al secondo mandato, possa di nuovo presentarsi allo scadere dei cinque anni. “Siamo l’unico Paese, che ha questo vincolo – ha aggiunto Rixi -. Oggi, vedo che è difficilissimo trovare un bravo sindaco o presidente di Regione. Se uno si candida o vince o perde, e il bello della democrazia è che scelgono i cittadini. Insomma, come una persona può fare il parlamentare o il ministro a vita, non si capisce perché non possa fare pure il sindaco”.

Share on: WhatsApp