ANCE AIES SALERNO. FABIO NAPOLI E’ IL NUOVO PRESIDENTE: ECCO TUTTI I NOMI DEGLI ELETTI

Fabio Napoli, 56 anni, è il nuovo presidente dei costruttori salernitani. Già vice presidente dell’associazione, Fabio Napoli succede al compianto Vincenzo Russo alla guida dell’ANCE Aies Salerno.

All’esito dell’assemblea provinciale per il rinnovo delle cariche sociali, tenutasi presso la sede dell’associazione, il neo presidente provinciale guiderà la territoriale salernitana per i prossimi quattro anni. Condividerà il percorso con il vice presidente Felice Coppola, il tesoriere Rocco Botta ed un Consiglio composto da quattordici unità:

1) Valeria Rainone

2) Nicola Aulisio

3) Domenico Corvino

4) Guido Pappalardo

5) Paolo Riccelli

6) Eddy Ritonnaro

7) Giovanni Sessa

8) Claudio Virno Lamberti

9) Roberto Scermino

10) Annamaria Caccavo

11) Maurizio Guadagno

12) Stefano Schiavo

13) Antonil Avallone

14) Gaetano Carratù

Una sfida stimolante quella raccolta dal neo presidente provinciale Fabio Napoli, anche un’eredità importante dopo otto anni di proficua vita associativa. “Condivido il percorso dell’ANCE Aies dal lontano 2015, un percorso che mi ha consentito di apprezzare il lavoro fatto con la presidenza dell’amico e collega Vincenzo Russo di cui raccolgo la legacy, impostando un programma proiettato verso il futuro, verso l’innovazione e con l’intento di tracciare un percorso equo, produttivo e sostenibile. Oggi abbiamo la responsabilità di non arrestare la crescita che il Settore sta vivendo dopo anni di crisi, di crescere in continuità, come imprenditori, come associazione, come comparto che deve essere volano per la costruzione del Territorio che vogliamo.

Dovremo avere l’ambizione di cooperare e lavorare in sinergia sull’intero territorio provinciale, assicurando sempre la centralità alle nostre imprese associate, coinvolgendole nel processo di crescita, lavorando con fatti concreti e con obiettivi raggiungibili. Secondo le stime del Governo, negli ultimi due anni, più della metà della crescita del PIL italiano è attribuibile all’edilizia e alla sua lunga filiera ed anche quest’anno, le costruzioni svolgono e svolgeranno ancora un ruolo decisivo, attraverso l’apporto positivo che dovrebbe arrivare dall’attuazione degli investimenti del PNRR”.

A tale scopo una delle più importanti criticità da superare nell’attuazione delle misure PNRR è sicuramente la Carenza di manodopera e di figure professionali specializzate. Secondo il Rapporto Excelsior sui fabbisogni occupazionali e professionali in Italia, il comparto delle costruzioni risulta, con la percentuale del 58,5%, tra i settori con maggior difficoltà di reperimento di manodopera. Nella provincia di Salerno sono state certificate seicento assunzioni in più rispetto a giugno 2022 (+6,2%) e +3.450 assunzioni (+12%) prendendo a riferimento l’intero trimestre; ma anche questi numeri confortanti non risolvono completamente il problema legato alla carenza di manodopera.

“L’ANCE Aies – sottolinea il neo presidente Fabio Napoli – è ormai impegnata da anni, insieme a tutte le parti sociali, alla ricerca di soluzioni idonee ed efficaci volte al miglioramento del mercato del lavoro nel tentativo di fronteggiare ed arginare il problema occupazionale.

Al fine di rispondere a tale esigenza, di concerto con i nostri Enti Bilaterali, ci siamo fatti promotori di iniziative mirate come il progetto ITS Casa Campania e firmato protocolli per formare e avviare al lavoro cittadini stranieri, rifugiati, migranti e detenuti anche in un’ottica dell’inclusione sociale”. In conclusione il ringraziamento alle imprese che lo hanno sostenuto. “Lavorerò insieme a voi ed in sinergia per il bene delle nostre imprese e del nostro Comparto, mettendo al centro tre punti cardine: il lavoro, il dialogo e l’impegno. Ringraziando per il grande sostegno ricevuto sono pronto, insieme alla squadra dirigente che mi affianca, a costruire una rete solida, inclusiva e pronta ad affrontare le difficili sfide che attendono il settore delle costruzioni, a tutela delle tante imprese sane che la nostra Associazione rappresenta”