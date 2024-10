ANCE AIES SALERNO. INCONTRO SU DECRETO SALVA CASA: SEMPLIFICAZIONE O CONDONO ?

Al Grand Hotel Salerno, organizzato da ANCE Aies Salerno, un convegno sulle modifiche normative introdotte dal Decreto Legge e sull’applicazione del nuovo testo in Campania.

Il Decreto legge n. 69 dello scorso 29 maggio 2024 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” è stato convertito in legge il 24 luglio, contenendo al suo interno importanti modifiche suggerite dal sistema ANCE. Si tratta di modifiche che puntano a semplificare la normativa esistente, ad esempio mediante un nuovo regime delle tolleranze più ampio, misure specifiche per facilitare la vendita degli immobili, come nuove modalità per dimostrare lo stato legittimo e una sanatoria semplificata per molte difformità. Dell’importante e strategico argomento se ne discuterà domani, mercoledì 23 ottobre, alle 16 nel corso del convegno “DECRETO SALVA-CASA DL 69/2024, SEMPLIFICAZIONE O CONDONO, in programma al Grand Hotel Salerno.