REGIONALI 2025. CAMPO LARGO CON PD, MOVIMENTO 5 STELLE ED ALLEANZA VERDI SINISTRA

Anche Alleanza Verdi Sinistra, con il suo segretario regionale Peppe De Cristofaro, ha annunciato di non voler seguire la strada intrapresa dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca ma di voler dare vita ad una alleanza politica insieme al Partito Democratico ed al Movimento 5 Stelle. Un Campo Largo tutto campano, che ruota attorno alla figura dell’ex Presidente della Camera Roberto Fico, pronto a correre per la Presidenza della Regione Campania, in occasione delle elezioni del prossimo autunno. Resta da vedere cosa faranno Italia Viva e, soprattutto, Azione: il partito di Matteo Renzi ha già annunciato il suo sostegno alla candidatura di Vincenzo De Luca, quello di Carlo Calenda, per il momento, resta alla finestra in attesa dell’evoluzione della situazione politica.

