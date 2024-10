ANDREA VOLPE (PSI): “LEX START, PARTE IL SECONDO CICLO. PRIMA TAPPA AL LICEO CLASSICO TASSO”

Giovedì 24 ottobre in Aula Magna gli studenti si confrontano su una nuova lista di proposte da sottoporre alle commissioni competenti

«Nell’attesa che quella sulla cultura venga incardinata, mi aspetto che quest’anno i ragazzi mi consegnino due leggi», anticipa il Consigliere Regionale e ideatore dell’iniziativa Andrea Volpe

Uno dei licei più antichi d’Italia ospita la prima tappa del secondo ciclo di Lex Start, iniziativa promossa da Andrea Volpe, consigliere della Regione Campania del gruppo consiliare Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani.

Giovedì 24 ottobre alle 10.30, gli studenti del Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno s’incontreranno in Aula Magna per discutere sulle tematiche a loro più care, per capire come poter rendere migliore il loro futuro e in che modo costruire, anche dal punto di vista legislativo, il loro domani. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico dell’Istituto Ida Lenza.

L’iniziativa, anche per l’annualità 2024 – 2025, è rivolta ai giovani, dai 18 ai 35 anni, tra cui studenti delle scuole superiori, delle Università della Campania e dei Forum dei Giovani, ed è finalizzata a promuovere il loro coinvolgimento nelle attività dell’Istituzione regionale, in particolare, attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro tematici per l’elaborazione di proposte di legge che saranno fatte proprie e presentate dal consigliere Volpe per giungere all’esame dell’assemblea legislativa campana.

«Come ho detto più volte questa iniziativa nasce dopo aver notato che alle ultime elezioni i ragazzi non solo non erano andati a votare ma non sapevano neanche che si votasse. Da qui mi sono chiesto come poterli rendere protagonisti attivi, ed ecco Lex Start. L’anno scorso il fermento degli studenti che hanno preso parte alla prima “stagione” è stato scandito da numeri importanti: oltre 100 studenti dai 18 ai 30 anni provenienti da tutta la Campania. A gennaio 2024 mi hanno consegnato una legge sui temi della cultura e io ho avuto l’onore di depositarla. Oggi è al vaglio della Commissione, presto sarà in aula e mi auguro che i miei colleghi la accompagneranno. Bisognerà trovare un po’ di risorse: questa legge prevede un incentivo per i ragazzi perché usufruiscano di una serie di agevolazioni, tra cui una card, su percorsi di arte, teatro, opera. Con il secondo ciclo mi auguro che quest’anno di leggi ne consegnino due», spiega Volpe.

LA PRIMA PROPOSTA DI LEGGE Iniziative culturali e percorsi artistici destinati ai giovani dai 18 ai 34 anni, (quasi un quarto della popolazione residente in Campania), e quindi gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o Associazioni private e Fondazioni. I ragazzi hanno pensato anche di coinvolgere le aziende di trasporto regionale e interregionali, per agevolare l’arrivo e il rientro dalle città, attraverso la creazione di una card multi servizi che preveda, oltre all’adesione alla scontistica per gli spettacoli e alle agevolazioni per la partecipazione ai corsi di teatro e di musica, anche all’acquisto facilitato del trasporto per coloro i quali non usufruiscono già dell’abbonamento al sistema di trasporto pubblico locale già fornito gratuitamente dalla Regione Campania. Infine, la proposta normativa prevede tra i destinatari della iniziativa le micro, piccole e medie imprese, il comparto del turismo e del terziario in genere che potranno ottenere incrementi degli introiti dovuti al maggiore flusso di persone che circoleranno e vivranno le città, dando vita ad un indotto ragguardevole.

