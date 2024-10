MATTEO SALVINI: “DOPO DUE ANNI, IL GOVERNO STA PORTANDO AVANTI IL PROGRAMMA PROPOSTO AGLI ITALIANI”

“Il 22 ottobre di due anni fa si insediava il governo di centrodestra – scelto da milioni di italiani – che sta portando avanti con determinazione il programma elettorale della coalizione, raggiungendo storici traguardi”.

Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che ricorda “i 44 miliardi per strade e ferrovie, gli investimenti per le grandi opere, la legge sull’Autonomia, le oltre 29 mila assunzioni nelle Forze di Polizia e le pene più severe contro eco-vandali e borseggiatrici, gli aumenti in busta paga per dipendenti, pensionati e docenti oltre al tasso di occupazione record, nonostante uno scenario internazionale difficile”. “Questa giornata – sottolinea – conferma la compattezza del governo: la Lega continuerà a fare la sua parte con coraggio, buonsenso e concretezza. Per l’Italia, per le italiane, per gli italiani. Avanti tutta”.